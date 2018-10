Kogudus loodab kirikutorni juubeliks remondiraha

Tuleval aastal 120-aastaseks saava Kihelkonna kiriku torni juubeli tähistamiseks oleks koguduse hinnangul parim kingitus 40 aasta eest tornikiivrile pandud plekk-katuse remont.

Äsja sai Kihelkonna ajalooline orel restaureerimise järgselt pidulikult taaspühitsetud ning nüüd on just paras aeg hakata torni juubelit planeerima, nentis Kihelkonna koguduse õpetaja Rene Reinsoo.

Ta lisas, et sünnipäeva tähistamise olulisim märksõna on torni remont. Nimelt on 40 aasta eest tornikiivrile pandud plekk-katus kõrguses valitsevate ilmastikuolude tõttu tugevalt amortiseerunud. Muinsuskaitse hinnangul on torn avariiline ning selle remondiks on koostatud ja kooskõlastatud ka ehitusprojekt. Raha küsitakse muinsuskaitseametilt.

Kirikuõpetaja sõnutsi oleks juubeliaastal kindlasti ilus korraldada suveõhtutel kirikus mõned oreli- või klassikalise kitarri kontserdid, mille lõppedes võiksid kuulajad ronida kirikutorni ja imetleda Vilsandi taha vetevoogudesse vaibuvat päikeseloojangut.

“Kahekümne aasta eest, kui pidasime torni 100. juubelit, korraldas tollane Kihelkonna kooli kunstiõpetaja Aive Rand-Bruhn laste joonistuste näituse kiriku tornist. Kui kellelgi on häid mõtteid tuleva aasta juubeli tähistamiseks, siis on need väga teretulnud,” märkis Reinsoo.