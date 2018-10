Kõik on energia, mis kuulub külgetõmbeseaduse mõjusfääri

Tere, armas lugeja. Mul on hea meel, et sattusid just seda artiklit lugema, sest võib juhtuda, et mõni mõttetera siit jääb sulle mällu ja peegeldab sulle hiljem mõnd põnevat avastust sinu enda kohta. Tulevatel kuudel hakkame uurima, kuidas saaksime iseenda reaalsust kujundada niisuguseks, et see meile rohkem naudingut pakuks. Jagan mõtteid, mis on mõjutanud minu oma elu, mida on teaduslike uurin...