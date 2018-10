Legendaarset “Suure Tõllu” multikat peeti liialt karmiks

Tartu Postimees vahendab, et üle-eestilise filmifestivali “Kino maale” programmis olnud Jüri Arraku illustratsioonidest kokkupandud pea 40 aasta vanust joonisfilmi peeti mõneski paigas liiga süngeks ja vägivaldseks. Asi lõppes sellega, et filmifestivali programmijuht Indrek Jurtšenko soovitas “Suure Tõllu” neil, kellele film liiga karm tundub, programmist välja võtta, kirjutab Tartu Postimees.

Filmi eemaldas programmist viis kinosaali, keegi neist lehele kommentaare ei jaganud.

Korraldaja ise ei näinud filmis midagi taunimisväärset. “See, mida lapsed vaatavad internetist ja televiisorist, on mitu korda hullem kui “Suur Tõll”,” ütles ta. Väidetavalt olid mõned lapsed hakanud filmi nähes nutma ega saanud magada.

Tartu Postimees kirjeldab “Suur Tõllu” kui filmi, “kus lahinguväljal torgatakse mõõgad läbi saarlastest sõdalaste kõhust, kõridest ja mitmel korral peastki. Samal ajal käib taustaks sugestiivne, monotoonne ja süngevõitu Lepo Sumera muusika. Kui sekkub vägilane ja asub hiiglaslike vankriratastega vaenlasi tümitama, pole viimastel enam pääsu ja sissetungijaid langeb nagu loogu”.

Kuuldes sellest, et “Suur Tõll” mõne kinokoha programmist välja jäeti, hakkas vanameister Jüri Arrak naerma ja muutus jutukaks. “Kas te saate televisioonis siis ka need saated kinni panna, kus päid maha lüüakse?” küsis ta. Arraku arvates on tapmist ja tagaajamist teleris pidevalt ja liiga palju.

Leht kirjutab, et kunstniku arvates on inimesed tänapäeval võõrdunud loomulikust eluringist ja surmast ei mõelda enam normaalselt. Arrak tunnistas, et juba filmi valmimise ajal oli Moskvast tulnud arvamusi, et film on sadistlikuvõitu. Samas toonitas ta, et filmis on tegu Eesti rahva võitluse kujutamisega.