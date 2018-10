Lugejad: TS Laevad lõpetagu graafikus püsimise mantra

Pakume valiku kommentaaridest, mille Saarte Hääle lugejad kirjutasid eilse sõnumi “Reisija: miks Tõll pool­tühjalt sõidab?” juurde. Samuti saatis eile oma selgituse TS Laevad.

•• Järjekindlalt pakib uus tegija ka rekad laeva ninasse ehk vööri, et siis maanteel algab sadade sõiduautode möödasõit, mis pole kõige turvalisem pimedal ja peagi libedal maanteel. Arusaadav, et TS Laevu /riiki see ei koti, aga eelmine vedaja nii ei teinud.

•• See on tõepoolest täiesti jabur, eriti märjal ja pimedal ajal. Aga meie riigis räägitakse sellest siis, kui keegi on surma saanud. Praegu ei huvita see kedagi ja laevameestelt vist IQ-numbrit CV-s ei küsita.

•• Siin pole imestada mitte midagi. Asi on süsteemis. Samamoodi nagu bussidega, doteeritakse ka praamide puhul tellitud REISE. Ehk teisisõnu, nagu ütles üks dotatsiooni saava firma bussijuht: “Meie jaoks pole vahet, mitu inimest bussis on. Reisijate eest me ühtegi senti palgale juurde ei saa.” Täpselt sama süsteem on ka praamidega. Asjaolu, et laev on pooltühi, ei oma mingit tähtsust selle kõrval, kui laev väljumisega hilineb või üldse ei välju. Kaile jäänud auto saab järgmise või ülejärgmise või kunagi ikka laevaga üle nagunii. Raha on ta ka juba mitu aega ette ära maksnud. Selline süsteem näitab ilmekalt, kelle huvides mäng käib. Reisijad ja nende sõiduvahendid on huvide reas viimasel kohal.

•• Laevadest ja merendusest kauge inimene ei peagi sõidukite paigutuse loogikast aru saama. See pooltühi on ohutuse huvides, uued laevad on äärmiselt kipakad ja ballastvee pumpamiseks ei ole lihtsalt aega. Kui ümber ei taha minna, siis lepi sellega, mida näed.

•• Minule reisijana on samuti olulisem, et laevad oma sõidugraafikust kinni peaksid ja mind ettenähtud ajaks üle veaksid. Eeldusel, et ma ise olen teinud kõik endast oleneva ehk ise õigel ajal sadamas kohal. See, et praam eelmiste reiside laadimistega on hakanud krooniliselt hilinema, ei ole vabandus. Täiesti õige liigutus on sellisel juhul praam osaliselt kasutamata ruumiga minema saata, mitte lasta ta hilinemistel kuhjuda. Lisaks jäi pilti vaadates kohe esimene auto silma kui üsna lohakalt pargitud.

•• Ise ka oma vigasest loogikast aru saad? Sa jääd ju lihtsalt praamist maha, kui praam pooltühjalt minema sõidab. Samas oled teinud kõik endast oleneva ehk ise õigel ajal sadamas kohal.

•• Sina näed vaeva, et jõuda õigeks ajaks sadamasse ja siis tuleb välja, et sa ei saagi praami peale saada, kuna too peab graafikus püsima. Ja jätabki nii sinu kui ka mõned teised kai peale ootama. Kus on loogika?

•• Kui ei suudeta selles graafikus püsida, siis oleks ehk aeg seda tunnistada ja graa­fikut veidi muuta. Kahju, et sellel liinil ei saa toimetada kaks erinevat vedajat, konkurents paneks ise kõik paika.

TS LAEVAD SELGITAB

Tõesti oli laevatekil veel ruumi ja kahjuks mõned autod jäid ootele



Meil on kahju, et sellised olukorrad vahel tekivad ja täname tähelepanelikku reisijat. Tagasiside on meile oluline ja ainult nii saame oma teenust parendada. Tekimadrused peavad arvestama laeva laadimisel erinevate asjaoludega ja püüavad võimalusel juhendada sõidukijuhte, et laevale mahuks võimalikult palju soovijaid. Viidatud reisil oli laevatekil tõesti veel ruumi ja kahjuks mõned autod jäid ootele.

Teisalt juhime omalt poolt tähelepanu ja palume sõidukijuhtidel parkida laeval nii, et autode vahed oleksid mõistlikud, ning mitte lahkuda autost enne, kui ollakse kindlad, et eelmised autod on lõpetanud edasiliikumise ja jäänud parkima.

Pille Kauber,

TS Laevade juhatuse liige, teenindus- ja müügivaldkonna juht