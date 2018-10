Muhu hulkurid kolivad Audlasse

Muhu vald sõlmib saarel hulkuvate kasside hoidmiseks lepingu Audlas kuu aja eest uksed avanud kasside turvakoduga Nurrunurk.

Valla sotsiaalnõunik Triin Valk rääkis, et vallavalitsusel on andmed paari kindla koha kohta, kuhu kipuvad tekkima hulkuvate kasside kolooniad. Need asuvad eakamate inimeste juures, kes ise kassimajanduse reguleerimisega enam kõige paremini ka hakkama ei saa.

“Kuna omavalitsuse kohustus on aga hulkuvate loomadega midagi ette võtta, siis nägime Audlas head võimalust lepingupartneriga selles mõttes, et kui me ise püüdmist korraldame, siis nemad toimetaksid meditsiinilise poole, omaniku leidmise või taasleidmisega.”

Valk nentis, et kui selline tore teenusepakkuja on läheduses olemas, siis on see ainult rõõmustav. Leping ongi saanud tema sõnul valla poolt viimase lihvi ning peaks kohe jõudma ka Nurrunurga pidajateni ülevaatamiseks. “Loodame, et see asi läheb käima,” sõnas sotsiaalnõunik.

Muhu valla poolt oleks n-ö kassipüüdja. “Meil on üks vabatahtlik, kes oleks nõus püüdmist korraldama. Hangime talle püüdmispuurid ja ka paar hoiupuuri, kus kasse hoida need mõni tund, kuni nad Audlasse saab viia,” kõneles Valk. Kui kassid juba Audlas on, lähevad nad esmajoones ilmselt karantiini. “Seal on loomatohter ka, kes kassid üle vaatab, ja siis otsustatakse vastavalt looma tervisele, mis edasi saab,” tähendas Triin Valk. Kui vaktsiinid ja muu vajalik tehtud, tuleb välja selgitada, ega kassil äkki omanikku juba pole, kelle juurest vurrukandja lihtsalt jalutama läinud on. Kui tuleb välja, et omanikku pole, siis asub turvakodu loomale kodu ja omanikku otsima.

Nurrunurga omaniku ja perenaise Tuula Pennaneni sõnul on neil praegu juba 30 kassi, kes kõik on seni küll veel karantiinis, aga juba täna peaks mõned nendest pääsema vabalt Nurrunurga suurde tuppa. Vähemalt nõnda on öelnud talle loomaarst.

Pennaneni sõnul on mõned kassid seejuures täiesti metsikud. “Aga teised on väga armsad,” kinnitas Nurrunurga perenaine.

Kui suur saab olema Muhust Nurrunurka toimetatavate kasside hulk, ei osatud vallast prognoosida. Triin Valk arvas, et ehk paar-kolm kassi kuus. Kui suurest summast vallapoolse panusena juttu on, sotsiaalnõunik välja ei toonud. Ta kinnitas samas, et lepingus on küll kindel summa kirjas, ent juhtumipõhiselt võib sellele vajadusel veel üht-teist lisanduda.

Mis seda mainitud lepingusse minevat summat puudutab, siis Valgu sõnul sätestavad nad tõenäoliselt sellele ikka ka mingi kindla ülempiiri, et asi kontrolli all oleks.

Ain Lember, Kertu Kalmus

Kes on hulkuv kass?