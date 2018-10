Pöide kandis avati pidulikult Oti laudakompleks (GALERII)

Eile avati Oti külas pidulikult renoveeritud laudakompleks, millega jõudis lõpule Tuule Grupi 2011. aastal alanud farmide ehitamise ja rekonstrueerimise investeerimisprogramm.

Tuule Grupi ettevõtete omanik Vjatšeslav Leedo ütles eile lauda avamisel töötajatele ja koostööpartneritele esinedes, et kõik lihaveiste kasvatamisega seoses kavandatud plaanid on ellu viidud ja edasi tuleb uuendada ka piimatootmist. Praegu Hellamaal asuva lüpsilauda asemele plaanib Leedo ehitada uue lauda Pöide kanti. Millal uue farmihoone ehitamine pihta hakkab, pole praegu veel paigas. Kas praegu 250-pealine lüpsikari tulevikus ka täiendust saab, näitab aeg. “Kui kaugele jõuab, seda ei tea, niipalju kui maaressurssi on,” sõnas ta.

Praamiärimehena Eestis tuntust kogunud Leedo ütles, et tunneb end põllumajandussektoris väga hästi. “Minu meelest on see jumala õige asi,” lausus ettevõtja. Ta märkis, et põllumajandus sisaldab ühtaegu loodushoidu, töökohti kohalikele inimestele ja kohalikku päritolu toitu.