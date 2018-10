Pooled saarlased jätsid maksuvaba tulu kasutamata

Maksu- ja tolliameti (MTA) andmetel on oma maksuvaba tulu maksimaalselt ära kasutanud 47 protsenti tulu saanud inimestest. Sama palju on aga ka inimesi, kes on jätnud osa maksuvaba tulu kasutamata.

MTA pressiesindaja Kaia-Liisa Tabri noppis nende hulgast välja andmed Saare maakonna üheksa kuu maksuvaba tulu kasutamise kohta. Arvesse võeti seejuures rahvastikuregistri andmetel Saare maakonna elanikud, kes said tulu 2018. aasta esimese üheksa kuu eest.

Maksuvaba tulu kasutas Tabri sõnul lubatust rohkem 5% Saare maakonna inimestest, mille tõttu tasuti kokku 190 000 eurot vähem tulumaksu.

Maksuvaba tulu jättis üheksa kuu arvestuses osaliselt või täielikult kasutamata aga 49% Saare maakonna elanikest. Selle tõttu tasuti tulumaksu rohkem kokku 2,4 miljonit eurot.

Tabri soovitas tähele panna, et lõplik maksuvaba tulu kasutamise õigsus selgub igal inimesel alles füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamisel.

MTA teatas sel nädalal, et saadab inimestele ka teavitusi maksuvaba tulu kasutamise kohta. MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi sõnul on meili ja SMS-i teel teavituste saajaid alla kahe protsendi kogu palgatulu saajatest.

Teavituse saavad kõik, kes on üheksa kuu andmetel ületanud üheksaks kuuks ettenähtud maksuvaba tulu ja tekkinud maksukohustus on üle 100 euro. “Soovitame neil inimestel oma maksuvaba tulu kasutamise üle vaadata ning tulumaksukohustuse suurenemise vältimiseks seda järelejäänud kuudel enam mitte kasutada,” lisas Liivamägi.

Parim võimalus seda teha on e-maksuametis/e-tollis asuva “Minu sissetulekud” nimelise e-teenuse abil. Tuleb tähele panna, et seal on kuvatud vaid ametile seni teadaolevad andmed. See tähendab, et näiteks vara müügi või üüritulu kohta MTA-l andmed aasta kestel puuduvad ja neid ei saa amet teavituste saatmisel arvesse võtta. Täiendavate tulude korral peab inimene siiski ise tähele panema, kas muud tulud võivad tema maksuvaba tulu arvestust muuta.