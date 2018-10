Vanavara kuningas Oskar Kallas 150

Kui Jakob Hurta on nimetatud eesti rahvalaulude kuningaks, siis Oskar Kallast on tituleeritud eesti rahvaviiside ja ainelise vanavara kuningaks. Temalt kui Eesti Rahva Muuseumi kogude ühelt rajajalt pärineb üle saja eseme, mis on pärit Saaremaalt, põhiliselt tema enda sünnikodust Kaarmal. Mitmekülgset ja väga sihikindlat Oskar Philipp Kallast (25. X 1868 Kaarma – 26. I 1946 Stockholm) teatakse k...