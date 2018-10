Ott Tänak lõpetas tormiliselt kulgenud Kataloonia MM-sarja kokkuvõttes kuuenda kohaga, kuid saavutas punktikaitsel maksimumpunktid. Seega püsib Tänak veel konkurentsis ja MM-tiitliks on vaja saavutada võit Austraalia rallil.

Ralli algus oli esikoha haaranud Ott Tänaku jaoks ääretult paljulubav. Jari-Matti Latvala püsis tal järjekindlalt kannul kuni hetkeni, mil soomlasel rehv purunes. Laupäeval tabas ebaõnn ka Ott Tänakut, kellel õnnestus lõhkuda nii velg kui ka rehv, ning langeda esikümne lõppu. Tippu asus kroonima Latvala, kes samuti ebaõnne eest ei pääsenud ning pühapäevasel eelviimasel katsel pudenes ta teiselt kohalt kaheksandaks.

Kokkuvõttes jäi Tänakule kuues ja Esapekka Lappile seitsmes koht. Rallivõidu sai Sebastien Loeb. Hoolimata liidrikoha käest laskmisest õnnestus Tänakul ja Martin Järveojal lõpetada võistlus positiivselt ning võtta punktikatsel maksimumpunktid. Nüüd, üks etapp enne hooaja lõppu, lahutab Tänakut MM-sarja üldliidrist Sebastien Ogier’st 23 punkti. MM-tiitli saamine ei ole veel aga täielikult välistatud ning selleks on vajalik võit Austraalias.

Toyota tiimiboss Tommi Mäkineni sõnul on nende seis võistkondlikus tiitlijahis hetkel normaalne ning märkis, et õnneks ei ole veel kadunud ka Ott Tänaku võimalus võidelda individuaalse esikoha nimel, kuid selleks peab meeskond talle Austraalia ralliks võimaldama parima masina. Tänak ise tiitli võitmise suhtes suht optimismi ei ilmustanud, kuid nentis, et võimalus on siiski olemas ning kunagi ei tea, mis võib juhtuda.