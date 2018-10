Viktoria Latkin naaseb missivõistluselt tiitliga

Saaremaa neiu Viktoria Latin astus sel laupäeval Eesti esindajana Hiinas võistlustulle Miss Global City 2018 finaalis ning pälvis elu esimeselt võistluselt Miss Environmental Ambassador tiitli.

„Krooni seekord koju ei tulnud, aga see-eest sain suure kogemustepagasi,” sõnas Viktoria Latkin. „Vist olin väga keskkonnasõbralik,” lisas ta naljaga tiitlile vihjates ning märkis, et tiitel võis tulla ka sellest, et missivõistlusel esitatud videomaterjal keskendus suuresti Saaremaale ning Viktoria loodusearmastusest olid ka kohtunikud teadlikud. Hindajaid oli tema sõnul 20 ringis ning vaadeld näiteks rahvuslikku kostüümi, õhtukleiti, linnavideot, kõne ning talenti.

„Eks on pisiasju, mis oleksid võinud paremad olla, aga esimese võistluse kohta väga hea. See kultuur on meie omast ikka väga erinev, aga me saime võimaluse külastada imelisi kohti ning tutvuda vahvate tüdrukutega, keda ma juba igatsen. Paistes jalad, võistlus ise ning eilne finaal on igal juhul veel pikalt meeles,” võttis noor miss enda kogemuse kokku. Uue võistluse kohta ta hetkel midagi täpset kosta ei osanud, kuid märkis, et võimaluse tekkimisel kasutab selle kindlasti ära.