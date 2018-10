Abipolitseinikele raha enam ei maksta

Säilitamaks abipolitseinike vabatahtlikkuse ideed, palub politsei Saaremaa vallavalitsusel mitte enam maksta abipolitseinikele rahalist toetust, vaid leida võimalusi osta selle raha eest näiteks varustust või korraldada koolitusi.



Kuressaare linnavalitsuse ajal maksti abipolitseinikule toetusena töötunni eest 4 eurot, sellel aastal on vald määranud poolaasta osas preemiat summades, mis on jäänud 100 ja 200 euro vahele.

“Järgmisel aastal süsteem pisut muutub ja me tõepoolest ei maksa otseselt abipolitseinikele enam preemiaid ja tasu, vaid vastavalt koostööleppele makstakse abipolitseinikele eraldatav summa otse politseile, kes abipolitseinike tegevust ka kureerib ja korraldab,” selgitas Saaremaa valla järelevalveteenistuse juhataja Karel Koovisk.

Kuressaare politseijaoskonna patrullitalituse juht Matis Sikk ütles, et politseis on üle Eesti kokku lepitud, et politsei ei soosi kohalike omavalitsuste poolt abipolitseinikele nende vabatahtliku panuse eest töötasu maksmist. Sikk rõhutas, et kohaliku omavalitsuse soov abipolitseinikke toetada on loomulikult väga meeldiv ja aitab vabatahtlike motivatsiooni veelgi kõrgemal hoida ning igasugune premeerimine ja abistamine on teretulnud.

“Meie palve kohalikele omavalitsustele on, et nad ergutaksid abipolitseinikke, sealhulgas soovi korral ka rahalise preemiaga läbi politsei- ja piirivalveameti”, märkis Sikk. “Soovitatav on, et ergutuste andmine oleks seotud tähtpäevadega.”

Politseil oleks hea meel, kui kohalik omavalitsus otsustab vabatahtlikke toetada näiteks motivatsiooniürituse korraldamisega, lisavarustuse kinkimisega, koolitustega vms.