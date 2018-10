Septembris toimunud Saaremaa toidufestivali raames korraldatud 11-käigulise ja 100-eurose piletiga heategevusliku õhtusöögi tulust saavad liikumispuudega lapsed üsna pea toreda linnusekülastuse.

Toidufestivali korraldanud SA Saaremaa Turism esindaja Angela Nairise sõnul on töö heategevusürituse eesmärgi täitmiseks käimas. Nimelt reklaamiti üritust nii, et teenitud tulu eest korraldatakse Saare maakonna liikumispuudega noortele Saaremaa muuseumi külastus koos Kuressaare piiskopilinnuse tutvustamise ja esitlusega.

Angela Nairis ütles Saarte Häälele, et 120 külalisega ürituse tulunumber tuli tuhande euro kanti. “Üritus jäi plusspoolele tänu suurepäraste sponsorite toetusele ja sellele, et nii kokad kui ka korraldustiim tegid tööd tasuta,” ütles Nairis. Ta lisas, et tegemist oli olnud väga kuluka üritusega, mida planeerides ei osanud kõiki kulusid ette näha.

“Teenitud tulust siiski jätkub, et planeeritud heategevusüritus ära teha ja töö selles osas käib,” rääkis Nairis.

Saarte Häälele kinnitati ka Saaremaa vallast ja Saaremaa muuseumist, et õhtusöögi korraldajad on nendega ühendust võtnud ning arutelud ürituse korraldamise üle käivad.

Saaremaa abivallavanema Kairit Lindmäe sõnul on valla roll välja mõelda, kes võiks need liikumispuuetega lapsed olla. Tema kinnitusel on praegu mõeldud 11 lapse peale, kes võiksid sellest Lindmäe sõnul väga positiivsest algatusest osa saada.

Taniel Vares Saaremaa muuseumist ütles, et Nairis on nendega ühendust võtnud ning peetakse plaani, mis võiks olla lisaks muuseumikülastusele see põnev tegevus, mida pakkuda. Praegu vaadatakse tema sõnul jõuluperioodi.