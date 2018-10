Plaan tähistada laulupeotule teed kihelkondade värvides lisatahvlitega teeäärsetel kihelkonna piire märkivatel viitadel pole leidnud toetust maanteeametilt.



“Teeme ettepaneku kaaluda vastava informatsiooni kuvamist liiklusväliste teabevahenditena,” teatas ameti liikluskorralduslike nõuete koordinaator Ergo Tammel. Maanteeamet on tema sõnul seisukohal, et juba praegu on kujunenud olukord, kus riigiteede ääres ja nende vahetus läheduses on liiga palju liiklemist häirivaid infokandjaid, mis tähendab, et liiklemiseks vajalik oluline informatsioon võib jääda tähelepanuta.

Maanteeamet tegeleb pidevalt nii olemasolevate kui ka paigaldatavate märkide arvu optimeerimisega, sest esineb olukordi, kus liiklejale on antud liiga palju informatsiooni, mida ei suudeta omandada ja läbi töötada. Eeltoodust tulenevalt ei pea amet põhjendatuks, et soovitud teavet edastatakse liiklusmärkidel.

Laulu- ja tantsupeo Saare maakonna kuraator Krista Lember (fotol) pakkus hiljuti välja, et laulupeo tule teekond võiks saada tähistatud ka järeltulevatele põlvedele. Selle meenutamiseks võiks tema arvates olla vahetuspaikades maanteel asuvate kihelkonnasiltide all lisatahvel ka selle kihelkonna seelikutriibu motiiviga.

“Tuletee selle pärast ära ei jää,” ütles Lember maantee­ameti vastuolekut kommenteerides. “Me peame mõtlema, kas leida asemele midagi muud või jätta tuletee siiski jäävalt tähistamata,” nentis ta, lisades, et ameti seisukoht oli mõneti aimatav. “Neil on ei ütlemine kindlasti kõige lihtsam, kuigi samas on see mingil määral ka põhjendatud. Aga oleks oodanud lahendust, mis mõlemaid pooli rahuldab,” lausus ta. Mis seisukoht tuletee tähistamise idee suhtes võetakse, selgub Lembri sõnul lähipäevadel.