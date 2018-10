Liiva külas elav muinsuskaitsja Jaan Tamm tegi Muhu vallale ettepaneku konserveerida saare uhkuseks olnud Raagi tamm, mille elupäevad hakkavad lõpule jõudma.



3-meetrise ümbermõõduga ja 15 meetri kõrgune mänd on teadaolevalt Muhumaa kõige vanem ja vägevam puu, mille aastarõngaste juurdekasv lõppes neli-viis aastat tagasi ja mille seisund on muutunud väga viletsaks. Et 240 aastat tagasi Katariina II ajal kasvama hakanud männihiiglasest on siiski veel alles monumentaalne tüvi koos kuivanud võraga, peab Jaan Tamm vajalikuks kaitsealune puu konservantide abil säilitada ja tema eksistentsi seeläbi aastakümnete võrra pikendada.

Männi läheduses elava Jaan Tamme hinnangul kuivas suur mänd tõenäoliselt seetõttu, et mööda puutüve voorivad alatasa üles ja alla kuklased, kelle arvukad pesad puu lähedal asuvad. Arvatavasti imevad sipelgad männiokkaist mahla või õigemini karjatavad lehetäisid, kes lehemahla imevad.

Dendrokronoloog Alar Läänelaiu ja iluaednik Sulev Vahtra hinnangul, kes mõlemad on kuivanud puud kohapeal vaadelnud, võiks Raagi tammest arboristide abiga kujundada kauni maamärgi.

“Vahel on nii, et mõni kõrgem puu või suurem kivi, samuti kirik, on see, mis ümbritsevast loodusest või keskkonnast silma torkab,” rääkis Jaan Tamm, kelle sõnul sobib taoliseks maamärgiks ka kunagise Liiva–Kuivastu maantee ääres kasvav puuhiiglane. Männi säilitamine väärib kaalumist seda enam, et kümmekond aastat tagasi murdus Muhumaa kuulsaimaks puuks nimetud Võlla tamm Hellamaal. Samuti murdus Muhu Katariina kirikus juures kasvanud omapärane saarepuu.

Nüüd soovib Jaan Tamm Muhu valla tuge, et varsti avariiliseks muutuva männiga midagi ette võtta. Muhu valla keskkonnaspetsialist Piret Lang ütles, et igasugusele tegevusele peab eelnema keskkonnaameti nõusolek, kuna mänd on looduskaitse all. “Reaalselt saab seda likvideerima või muutma hakata sel hetkel, kui puu on varale või inimestele ohtlik,” lisas ta.

Ain Lember