Ott Tänak jätkab tiitlivõitlust

Kataloonia MM-rallil kuuenda koha väljasõitnud Ott Tänak säilitab lootuse tulla maailmameistriks, kuid kõik ei sõltu lõplikult enam temast, vaid ka konkurentide sooritusest viimasel etapil Austraalias.



Kataloonia MM-ralli võitis üheksakordne maailmameister Sébastien Loeb, kes edestas vaid 2,9 sekundiga Sébastien Ogier´d. Kolmanda koha sai Elfyn Evans, Neuville kaotas neljandana 17 sekundit ja Ott Tänak kuuendana 1.03. Samas säilitas saarlane punktikatse võiduga teoreetilise võimaluse tõusta aasta kokkuvõttes poodiumi kõrgeimale astmele.

“Täna oli väga nauditav sõita,” rääkis Ott Tänak pühapäeval võistluse lõppedes. “Pärast laupäevaseid keerulisi olusid sai täna sõita tegelikke Kataloonia asfaltteid. Punktikatsel ei olnud meil midagi kaotada ja surusime tõsiselt, et säilitada matemaatilised võimalused tiitlivõitluses. Ma tegin kõik, mis suutsin ja me ei anna alla. Meil on jätkuvalt hea seis meeskondlikus arvestuses.”

Viimase etapi eel on sarja üldliider Sebastien Ogier 204, teine Thierry Neuville 201 ja kolmas Ott Tänak 181 punktiga. Etapil on võimalik teenida maksimaalselt 30 punkti ehk 25 üldvõidu ja 5 punktikatse võidu eest.

Kui näiteks Ott Tänakul õnnestub Austraalias välja sõita maksimum, siis ei tohiks Ogier olla kõrgemal kui seitsmendal kohal ja Neuville viiendal kohal. Võib juhtuda, et pärast punktikatset oleks kõigil võrdselt 211 punkti, aga maailmameister oleks meie mees, sest siis oleks tal hooajal viis võitu.

Kataloonia MM-ralli algas Ott Tänakule reedel edukalt ja reedese avapäeva lõpetas ta liidrina, kui edu Sordo ees oli 26,8 ja Evansi ees 29,7 sekundit. Meie mehe peamistest konkurentidest Ogier kaotas 39,4 sekundit ja oli seitsmes ning Neuville kaotas 59,7 sekundit, millega oli üheksas.

“Kokkuvõttes tahan öelda, et meil oli väga hea päev,” ütles Ott Tänak. “Eriti veel, kui arvestada meie stardipositsiooniga, kus paljud olid rajal meist tagapool ja paremates tingimustes. Mul oli hommikul hea rütm eriti kahel esimesel katsel, mis olid päris head ja lendavad.”

Tänak märkis, et pärastlõunal oli tal autos hea tunne, kuid katse keskel see veidi kadus. “Aga meil oli võimalus jätkata surumist ja praegu on meil hea edumaa. Samas ei ole midagi otsustatud, homme on uus ralli ja paistab, et see saab olema märgades oludes,” tõdes rallipiloot.

Laupäeva ennelõunasel viimasel katsel tabas Ott Tänakut aga ebaõnn, kui tal purunes rehv ning vaatamata kiirele tegutsemisele kaotati konkurentidele 1.43 ja langeti üldarvestuses esikohalt üheksandaks.

Pärastlõunal näitasid head kiirust just saarlase peamised konkurendid Sebastien Ogier ja Thierry Neuville. Esinelikus olevad Latvala, Ogier, Loeb ja Evans mahtusid kümne sekundi sisse. Kaheksandal kohal olnud Ott Tänak kaotas soomlasest meeskonnakaaslasele minuti.

“Ilmselgelt oli see raske päev,” tõdes Ott Tänak. “Paistab, et halb õnn on ikka veel jälitamas ja siingi sai see meid lõpuks kätte. Algas ju kõik hästi, aga siis saime ebaõnne ja kaotasime palju aega.”

Tänaku sõnul oli pärastlõunal väga halb stardipositsioon kogu teel oleva poriga. “Ma tegin ka ise vea, kui lasin pikal katsel sisse spinni, kuid teisest küljest tegime kõik, mis suutsime,” rääkis rallipiloot.

“Vaatame, mida ilm homme toob, aga nagu paistab, tuleb järjekordne raske päev. Juhtide meistrivõistlustel ei saa me praegu suurt midagi teha, kuid me võitleme ka tootjate meistritiitli eest ja siin on ikka veel head võimalused, seega annan oma parima selle eest.”

Nii jääb Toyotaga sõitvatel Ott Tänakul ja Martin Järveojal ikkagi veel võimalus võita kokkuvõttes maailmameistri tiitel.