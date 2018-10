Saaremaa meedikud käisid Soome tipphaiglas

Kuressaare haigla 12-liikmeline delegatsioon külastas oktoobri keskel Helsingi ülikooli keskhaiglat (HYKS).



Haigla juhatuse liikme Märt Kõlli ja ravijuht Edward Laane sõnul kuulub HYKS 22 haiglast koosnevasse Helsingi ja Uusimaa tervishoiupiirkonda (HUS), mis on Soome suurim tervishoiuasutus ning riigi üks suurimaid tööandjaid. Ainuüksi HYKS-i voodikohtade arv on üle 3000, aastas võetakse vastu ca 15 000 sünnitust, tehakse 70 000 kirurgilist operatsiooni. HYKS on ka Põhjamaade ja Euroopa juhtivaid teaduskeskusi, mis kuulub Euroopa esikümnesse

Saarlased tutvusid kirurgiaosakonna ja 19 toaga kõrgetasemelise tehnoloogiaga operatsiooniploki ja hematoloogiaosakonna ning onkoloogilise päevaravi üksusega. Kõlli ja Laane sõnul oldi eriliselt tänulikud võimaluse eest külastada biomeedikumi, mille koosseisus olev geenipank sisaldab ca 200 000 genoomi ja mille mahtu on lähiajal planeeritud kasvatada 500 000-ni.

HUS-i vähikeskust tutvustas keskuse juht prof Johanna Mattson. HUS-i vähikeskus on tunnustatud kui kõrgeima tasemega tervilik vähikeskus, mis tegeleb nii ravi- kui ka teadustööga.

Saarlased märkisid, et huvipakkuvaks osutus muu hulgas praktika, kus haigla on kaasanud oma tegevusse nõuandva koja, mille liikmed on patsiendid või patsientide lähedased.