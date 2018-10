Sander Seeman valiti parimaks

Jalgpalli Premium-liigas mängiva FC Kuressaare esindusmeeskonna kahe viimase kuu parimaks mängijaks valiti Saaremaa N’Golo Kanté ja Gennaro Gattuso hüüdnime saanud poolkaitsja Sander Seeman. Preemiaks 100-eurone kinkekaart Sportlandilt.



“Ei ole kahtlustki, Sander on vaieldamatult meie meeskonna võtmemängija,” rääkis peatreener Jan Važinski. “Tema töömaht meeskonna kasuks on väga suur. Sander Laht lööb küll palju ja otsustavaid väravaid, kuid palli äravõtmisel ja pressingul on Seeman asendamatu. On positiivne, et ta avas nüüd veel ka oma väravaskoori. Kui varem olid söödud ette ja väravad tema nõrgem külg, siis nüüd on ta enda kallal vaeva näinud ning neid elemente ka parandanud.”

Samas näeb Važinski Sander Seemanil veel arenguvõimalusi. “Sander peab saama palliga veelgi enesekindlamaks. Ja üks värav aastas on tema jaoks vähe. Hoopis kolm-neli väravat ja viis-kuus väravasöötu peaks olema ning usun, et see oleks tema jaoks reaalne,” lausus peatreener.