Tõstmaks oma võitlusvaimu, parandamaks meeskonna ühtekuuluvuse tunnet ja tuletamaks viikingijõudu meelde kõigile oma vastastele, sammub FC Kuressaare meeskond nüüd kodumängudes väljakule sõjamehe kiivriga.



Kuressaare linnastaadionil mängitud Premium-liiga kohtumises Tallinna JK Kalevi vastu jäi saarlaste meeskond vähemusse ja 1 : 3 kaotusseisu. Võitlusväljal raskesse hetke jõudnud viikingid ei murdunud siiski olukorras, mida enamasti peetakse lootusetuks. Vastased murti maha ja kuigi tablool olid viiginumbrid, said võitjatena troonida väljakuperemehed.

“See oli see viikingikiiver, mis meile jõudu andis,” ütles otsustava tabamusega hiilanud Sander Laht pärast kohtumist. Ta lisas, et nii vallutasid saarlased juba aegade hämaruses Sixtuna, tegid retke Bütsantsi müüride alla ja osalesid Poltaava lahingus. Viikingiveri on kandnud meid suurtele tegudele ja lööb välja veel tänastegi toimetamiste juures.

Viikingite identiteeti on püüdnud kanda ka FC Kuressaare. Oma meestele toetudes ei ole kardetud väljakutseid, rinda on pistetud endast suuremate ja vägevamatega ning kui on ka tappa saadud, on uuesti jalule tõustud ja nii mõnelgi tugeval vastasel hoopis ise nina veriseks löödud. Nüüd annab viikingikiiver lisajõudu nii mängijatele kui ka fännidele.

“Kalevi meeste ja kohtunike pilgust oli näha, et pole tavaline väljakule marssimine,” tunnistas meeskonna koos kiivriga kaptenina väljakule viinud Mario Pruul. “Nende nägudest võis vahest välja lugeda uudishimu ja hämmastust, et sellise vägeva viikingisümboolikaga väljakule lähme. Aga see käib meie identiteediga kokku ja kas siis kiivrist tulenevalt või mitte, ent selles mängus näitasime tõelist viikingiverd ja tahet, suutes nii raskest olukorrast välja tulla.”

Pruul lisas, et kiivriga väljakule minek tekitas temas ja meeskonnas kindlasti natuke elevust ja päris tavaline mängurutiin ei olnud. Samas keskendumist selline uus tava ei seganud ja ilmselt suurendas ka meeskonna ühtekuuluvustunnet.

Enne mängu kapten Mario Pruulilt kiivri hoiule saanud fänn Jüri Virves ei osanud öelda, kui palju tribüünid lisa said, kuid tõdes, et ega see kiiver halba tee. “Ja 1 : 3 pealt tulime ikkagi välja. Pigem võisid mängijad sellest lisamotivatsiooni saada,” märkis ta.