211 küünalt südamehaiguste ohvrite mälestuseks

Hingedepäeval süüdatakse Kuressaare linnapargis kõlakoja ees 211 küünalt südamehaigustesse surnud inimeste mälestuseks.



Haigekassa korraldatava aktsiooni eesmärgiks on pöörata tähelepanu südamehaiguste ennetamise olulisusele, ent küünlaid võib süüdata kõigi lahkunute meenutamiseks ja mälestamiseks.

211 on küünlaid seepärast, et just nii palju inimesi – 90 meest ja 121 naist – lahkus südame-veresoonkonnahaiguste tõttu möödunud aastal Saare maakonnas. Kõigis maakonnakeskustes süüdatavaid küünlaid on Eesti peale kokku 8005.

Haigekassa juht Rain Laane tõdes, et mullu suri südamehaiguste tõttu pea sama palju inimesi, kui on elanikke Eestimaa südames Paides.

Statistika näitab, et mullu südame-veresoonkonnahaiguste tõttu lahkunud inimeste arv 211 on Saare maakonnas siiski tosina aasta väikseim näitaja. 2007. aastal suri sel põhjusel 269 inimest. Siiski on ligi pool kõikidest surmadest.

Rain Laane sõnul kulub südamehaiguste raviks aastas ligi 100 miljonit eurot meie kõigi ühist raha. “Jätkuvalt pole aga tekkinud arusaamist, et tervis on eelkõige igaühe enda, mitte arsti või saatuse kätes,” tõdes Laane.

Küünlad Kuressaare kõlakoja ees süüdatakse kodutütarde ja teiste vabatahtlike abiga reedel kell 16. Mälestama, pildistama ja küünlaid süütama võivad tulla kõik soovijad.