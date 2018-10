Abipolitseinike relvareeglid muutusid karmimaks

Lääne politseiprefekt Kaido Kõplas andis politseinike turvalisust silmas pidades välja otsuse, et relvastamata abipolitseinik ei saa Lääne prefektuuri piirkonnas enam olla kaheliikmelise patrulli teine liige.



Kaheliikmelises patrullis saab ka edaspidi käia relvastatud abipolitseinik, kellel on erinevate relvade käsitsemise luba. Nendeks on nii tulirelv kui ka läbitud taktikalise nuia kasutamise koolitus.

Küll saab relvastamata abipolitseinik olla patrulli kolmas liige. “Osaleda reididel ja lahendada koos piirkonnapolitseinikega erinevaid probleeme,” selgitas Kõplas. Tema sõnul on otsuse taga politseinike ja abipolitseinike ohutus.

Kuressaares abipolitseinike rühma tööd korraldav patrullitalituse juht Matis Sikk ütles, et kõik abipolitseinikud on politseile suureks abiks. “Saaremaal on praegu 30 abipolitseinikku, kellest enamik panustab väga aktiivselt,” märkis ta. Sikk lisas, et kuigi abipolitseinikke on piisavalt, oodatakse ikkagi ka uusi juurde. “Ideaalis võiks olla nii, et Saaremaa äärealadel oleks igas piirkonnas oma abipolitseinik,” rääkis Sikk.