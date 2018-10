Kuressaare Ida-Niidu elamurajoonis on viimasel ajal langenud rüüstamise ohvriks sõiduautod, varastatud on bensiini ja rehve on tühjaks lastud. Väidetavalt on pahategude taga noortekamp, kes nimetab ennast Ida gängiks.



“Minu autol oli käidud püsti kapotil ja seal trambitud nii, et paras mõlk on sees,” rääkis noortekamba tegutsemise ohvriks langenud mees, kes ei tahtnud konkreetseks minna, kuna kardab kättemaksu ja tal on hirm, et avalikustamise peale hakatakse jälle laamendama.

Mees usub oma sõnul, et tegu on korraliku kambaga, kes üritab elamurajooni elanikke šantažeerida. “Ei tea ju neid, mis nad plaanivad. Pärast hakkavad uuesti lammutama, sest neil pole midagi muud teha. Tavaliselt koguneb see kamp lasteaia kõrval olevale jalgpalliväljakule, käivad üle tee võsas ja joovad ennast täis või panevad narkotsi. Siis tekib ju kange tegutsemise kihk.”

Politseile auto lõhkumise kohta avalduse teinud mees märkis, et noori on kogunenud kuni kümmekond.

“Nad on päris julged ja süüdimatud, sest kõik toimub otse suurte majade akende all. Ma pole ise üritanud neid korrale kutsuda ja pole ka vahele kippunud. Kui selline kamp noori nagasid vastas on, ega seal ei räägi ikka midagi,” arvas ta.

Rallinädalavahetusel lõhutud auto omanik loodab, et kamba tekitatud kahjud hüvitab siiski kindlustus, kes on samuti huvitatud süüdlaste leidmisest, sest remonditööde maksumus ulatub mõnesaja euroni.

Facebooki kommuunis Märgatud Saaremaal kirjutatud postitustest selgub, et Ida-Niidu elamurajoonis on viimastel päevadel seal parkivatest autodest bensiini varastatud ja ka autode rehve tühjaks lastud.

Veel antakse teada, et kuus alaealist poissi n-ö hängisid Ida-Niidu lasteaia juures oleva jalgpalliväljaku kõrval kella 10 ja 11 vahel õhtul ning viskasid mingit sorti klaaseseme teele puruks, sest ilmselt oli plaan see kellegi auto rehvi alla panna. Nad ronisid võõraste autode kapotile ja trampisid seal. Suitsetasid ja tarvitasid “tupsu”.

Kuressaare politseijaoskonna noorsoopolitseinik Ahto Aulik (fotol)ütles, et 13. oktoobril kogunenud seltskond on teada, aga selgitamisel on, kes mida konkreetselt tegi. “Seal kogunevaid noormehi olen ka varem kontrollinud, aga millegi erilisega nad seal silma paistnud ei ole,” rääkis Aulik, lisades, et autolõhkumise uurimisega minnakse siiski edasi.

Ahto Auliku sõnul on selgusetu, kes on teele kirjutatud grafiti Ida Gang taga. “See oli sinna ilmunud paar nädalat varem ja ka poiste seltskonnale tuli see üllatusena,” lausus ta.