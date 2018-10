JUHTKIRI: Kuidas ohjeldada noori pätte?

Kuressaare Ida-Niidu elanikel on põhjust muretseda. Küll kiusab ülekäte läinud plikade punt lapsi, kellest jõud vähegi üle käib. Küll vandaalitseb kaaskodanike vara kallal teismeliste poiste kamp. Küll jätab endast märke maha keegi, kes end suurustlevalt Ida gängiks nimetab. Eks tee ikka viha küll, kui avastad, et ülbed tatikad on su poja või tütre kallal oma võimu näidanud, su autol rehvid puruks torganud või sõiduki paagi kütusest tühjaks teinud.



Lapse käitumisprobleemide taga võib olla palju põhjuseid – alkoholilembesed, vägivaldsed või siis lihtsalt hoolimatud vanemad, tõrjutus, üksildus. Ent ka korralikus, hoolivas ja armastavas peres kasvanud lapsest võib sirguda vandaal või türann – kui oma võsukest jumaldavad vanemad pole osanud talle õigel ajal piire seada ega õpetanud teda teistega arvestama.

Kes peaks ohjeldama noori pätte (nii on ju ühiskondlikke käitumisreegleid tahtlikult eiravaid inimesi ajast aega nimetatud), kes käituvad nii, nagu ise tahavad ega näi kartvat keda kuraditki? Isegi mitte politseid.

Tänapäeval aina rõhutatakse, et probleemset noort tuleb püüda mõista, selmet hukka mõista ja karistada. Mis saab aga siis, kui isegi spetsialistide oskustest ja kogemustest jääb väheks? Kui pehmed meetodid ei toimi?

Kindlasti on neid, kes praegu, täiskasvanuna, meenutavad: “Küll sai nooruses alles sigadusi tehtud, aga näe – lõpuks kasvas minust ikka korralik inimene!” Paraku on ka neid, kellest korralikku inimest kunagi ei saa.