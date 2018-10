Lennuhanke tähtaeg lükkus novembrisse

Maanteeameti korraldatud riigihankele mandri ja suursaarte vaheliste lennuliinide teenindamiseks laekus tähtajaks viis taotlust, kuid pakkumiste esitamise tähtaeg lükkus 6. novembrile.



Teiste hulgas on taotluse hankel osalemiseks esitanud riiklik lennufirma Nordica koos tütarfirma Regional Jet OÜ-ga ning praegune vedaja, Leedu ettevõte Transaviabaltika, vahendas BNS.

Lisaks neile soovivad järgmise aasta juunist suursaarte lennuliine teenindada Eesti lennufirmad AS Airest ja kaubalennufirma NyxAir OÜ. Veebruaris Kuressaare liini teenindamise vastu huvi tundnud Air Baltic hankele aga oma pakkumust teinud ei ole.

Nordica on varem teatanud, et on saarte liinide opereerimisest kindlasti huvitatud ning ettevõttel on liinide teenindamiseks lennukipargis olemas ka ideaalne lennukitüüp turbopropellerlennuk ATR72. Taotleja viimase kolme majandusaasta netokäive peab olema kokku olnud vähemalt 5 miljonit eurot.

Pakkuja peab teenust osutama Kärdla lennuliinil vähemalt 19 reisijakohaga lennukiga ja Kuressaare lennuliinil vähemalt 33 reisijakohaga lennukiga ning mõlema lennuki vanus ei tohi pakkumuse esitamisel ületada 20 aastat.

Hankelepingu periood on 1. juunist 2019 kuni 31. maini 2024.