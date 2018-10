Liiva kalakohviku asemele kerkib Muhu teenusmaja

Muhu kalakohviku kinnistu omandanud pealinna ettevõte lammutab kohvikuhoone ja ehitab krundile Muhu teenusemaja.



“Muhulane on ka inimene, kes tahab samuti teenuseid saada,” ütles sel sügisel kalakohviku kinnistu omandanud Traffic Trade OÜ esindaja Aivar Ljaš (fotol). “Põhimõte on selles, et käpiku- ja kindamüüjaid sinna ei tule.”

Kahekorruselise hoones saab olema 600–700 m2 pinda, kuhu tulevad kontoriruumid ja kolm-neli ruumi teenusepakkujatele. Teenusemaja ehk Muhu maja idee tekkiski Ljaši sõnul sellest, et Muhus puuduvad paljud teenused ning paljud väikeettevõtjad peavad bürooruumide puudusel kodukontorit. Pisukese mõtlemise peale sai Ljaš kokku vähemalt 15 võimalikku teenust, mida Muhumaal praegu ei pakuta.

Näiteks puudub Muhus turvafirma esindus, kuigi igal aastal kerkib kümme suvilat. Ei ole Muhus ka prillipoodi, kindlustusfirmat, keemilist puhastust ega loomakliinikut. “Meil omal on peres kass ja kui midagi [temaga juhtub], peame sõitma Kuressaarde,” sõnas Ljaš.

Ka pole Muhus ühtegi telekommunikatsioonifirma esindust, pakette käiakse pakkumas ukselt uksele. “Meilgi on käinud väravas inimene, et kas me ei taha endale televisiooni,” sõnas Ljaš. Raamatupidamisfirmad istuvad Muhus kuskil ajutistel pindadel ja kinnisvarafirmad teevad oma kinnisvaratehinguid COOP-i parklas auto tagaistme peal, kirjeldas kinnisvaraarendaja Muhus valitsevast äripindade nappusest tulenevat olukorda.

Uue kohvikupidaja saanud Muhu kalakohvik jätkab järgmisel hooajal veel praeguses hoones, kuid pärast seda hoone lammutatakse. Edaspidi, kui arendaja plaanid õnneks lähevad, jätkab kalakohvik juba rentnikuna teenusekeskuses, hõivates selle pinnast umbes neljandiku.

Ljaš rääkis, et kuna praegune kalakohvik varjab natuke vaadet liiklussõlmele, siis rajatakse teenusekeskus rohkem krundi sisemusse ning praeguse kohviku alale jääb avar plats. Keskuse avamiseks esitas arendaja vallale avalduse detailplaneeringu algatamiseks. “Kulub aasta, enne kui üldse midagi toimuma hakkab,” lausus Ljas.

Muhu valla maa- ja planeeringunõunik Pille Tamm ütles, et kalakohviku krundi korrastamine mõjuks arenevale Liiva keskusele ainult positiivselt. Muhus on suur puudus büroopindadest ja valitud asukoht vahetult Liiva parkla läheduses tagab hoonele suurepärase ligipääsetavuse. Boonust lisab seegi, et rajatava teenusekeskuse naabruses asuvad turuplats ja suurem osa Muhu pealinna ärielust, märkis Tamm.

Liivale teenusekeskust kavandava Traffic Trade OÜ omanik Kristo Peerna ei pea plaani mitte ainult Muhumaal, tema ettevõte Tehnohaldus OÜ esitas sel sügisel Saaremaa vallavalitsusele taotluse detailplaneeringu algatamiseks Lahekülas. Ettevõte soovib rajada Lahekülla Teedevahe kinnistule kuni neli maksimaalselt kahekorruselist ärihoonet ja kuni neli tootmishoonet.