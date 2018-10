Lühidalt KULTUURIST

Maria Faust Berliini jazzfestivalile



Maria Faust on oma viimase albumi “Machina” materjaliga valitud Berliini jazzfestivali programmi. Kontsert toimub 4. novembril Kaiser Wilhelmi memoriaalkirikus, vahendas rahvusringhääling.

Maria Fausti “Machina” on muusiku uusim album, mis hiljuti nomineeriti Taani Muusikaauhindadele aasta komponisti kategoorias. Albumil mängib kuus muusikut – peale Maria enda Jakob Anderskov klaveril, Ned Ferm tenorsaksofonil, Ida Nørhol tšellol, Adam Pultz Melbye ja Nils Bo Daviden kontrabassidel.

“Küpse kunstnikuna huvitab Maria Fausti suur lõuend, mitte lihtne pildiraamat. Tema viimased plaadid “Sacrum Facere” ja “In the Beginning” on kindla kontseptsiooni ja kontekstiga, sukeldudes isikliku ja kollektiivse-ühiskondliku mälu süvavetesse,” kirjutab Joosep Sang ajakirjas Muusika.

“Vesi kui kujund on eriti kohane just uusima plaadi puhul – Saaremaal kasvanuna omistab Faust selge tähenduse nii albumil “loodushäältena” kõlavatele paadimootoritele kui ka palade merelõhnalistele pealkirjadele (“Undine”, “Sirene”, “Medusa”). Muusikaliselt on “Machina” kurbkaunis, mõtlik, kohati hümnilik, teisal ekstaatiliste pursetega ja sagedaminigi inimlikku haprust peegeldava, hõreda faktuuriga album. Machina on mõjuv.”

JazzFest Berlin, algse nimega Berliner JazzTage, on üks vanimaid jazzfestivale Euroopas, mis alustas 1964. aastal. Festivali eesmärk on dokumenteerida ja toetada kvaliteetseid trende jazzmuusikas ning näidata selle stiili laiahaardelisust ja arengut. Festival keskendub praeguse aja huvitavamatele artistidele ja vooludele ning astub sellega välja peavoolu mugavustsoonist.

Almi Tugevalt uus luuleraamat

Hiljuti ilmus Almi Tugeval seitsmes raamat, “Armastuse tiiva all”, selle aastanumbri sees järjekorras juba teine.

Raamat ilmus koostöös kirjastusega Paljasjalg, projekti “Eesti 100 luuleraamatut” raames. Kaanepildi autor on kunstnik Külliki Järvila.

Kolmeosalisest raamatust leiab lugeja isamaa-, mere- ja jõululuulet. Läbi aegade on autori jaoks olulisemad teemad olnud isamaa ja loodus. Almi Tugeva luuletused on andnud inspiratsiooni mitmetele heliloojatele – Piret Rips-Laulile, Maris Lendile, Priit Pajusaarele, Heiki Rosinale, Slavik Vanemale ja Marten Meibaumile.