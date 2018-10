REPLIIK: Halb nali?

Olen vaadanud veebikaamerast Kuressaare kesklinnas toimuvaid muudatusi ja märganud, et seal ei toimu peaaegu midagi, pole näha inimesi ega tööriistu. Nüüd veendusin selles ka päriselt, kohapeal. Töötamas ei olnud peaaegu kedagi.



Kas kesklinna ehituse eest vastutavatel inimestel on oma töö ikka alles? Või on nende plaan “tappa” kõik poed ja restoranid kesklinnas? Kui sellist plaani ei ole, miks nad siis ei saa oma tööd tehtud? Lubadus “järgmiseks suveks on valmis” on minu arvates halb nali.

Gunnar Fardelin,

Saaremaa külaline Gotlandilt