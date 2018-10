REPLIIK: Jõhkard saabki võimule

“Sel pühapäeval valis 55% brasiillastest presidendiks äärmusparempoolse sõjaväelase, kes õigustab avalikult teisitimõtlejate tapmisi, piinamisi, naiste vägistamist,” kirjutab Ladina-Ameerika ekspert, saarlane Mele Pesti.



Jair Bolsonaro soovib anda kõigile relvad ja õhutada oma­kohut – mis on niigi Brasiilias üsna sage nähtus. Neile eestlastele, kes ütlevad, et “meil on ükskõik, see on ju nii kaugel, ise teavad, mis teevad seal”, teadmiseks: Brasiilia järgmine president on lubanud kogu Amazonase piirkonna avada põllumajandusele ja tööstusele. Nii et hüvasti, maailma kopsud. Aga rahvusvahelistele turgudele ta sobib hästi, nii et siis on ju peamine korras, või mis..?

Pühapäevaõhtuse valimistulemuseni viis kaks viimast valimistsüklit pikk peenelt orkestreeritud strateegia. Kampaanias korrutati peamise mantrana, et “teise kandidaadiga oleks korruptsioon jätkunud”. Tegelikult on aga korrumpeerunud umbes kolmveerand Brasiilia poliitilisest ladvikust. Sealhulgas valimiste võitja, paarkümmend aastat kõrgetel kohtadel püsinud Jair Bolsonaro ning ka praegune president Temer, keda kasutati vahelülina. Antikorruptsiooni kaardi oleks siiralt letti saanud lüüa mõni uus jõud, need aga seekord veel kaugele ei jõudnud.

Alati saab keskenduda teiste kandidaatide vigadele, aga minu arvates ei ole seekord enam asi erinevate jõudude senitehtu ja lubaduste võrdluses. Kui suure riigi presidendiks saab ilmselgelt inimõigusi põlgav ja sõjaväelise diktatuuri mõttega flirtiv mees, siis siin on inimkonna moraali ja ka globaalse looduskeskkonna teemades täiesti vaieldamatult kriisi märke märgata.