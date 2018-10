Saaremaa merispordi selts küsib jahisadama investeeringuteks 87 511 eurot

Saaremaa merispordi selts taotleb Saaremaa valla 2019. aasta eelarvest 87 511 eurot Kuressaare jahisadamas vajalike investeeringute tegemiseks.

“Kõik kavandatavad investeeringud parandavad oluliselt Kuressaare sadama kui ühe Saaremaa värava pakutavat teenust. See mõjutab positiivselt kogu Saaremaa turismi ja majandust,” märkis taotluse esitanud Saaremaa merispordi seltsi kommodoor Priit Kuusk (fotol).

Toetust küsitakse ujuvkai nr 1 varustamiseks käimispoomidega (17 250 eurot). See on hädavajalik pikemate paatide kinnitamiseks kai külge. Faarvaatri liinimärkide renoveerimiseks küsitakse 902 eurot, sest tuhmunud värvkatte tõttu on need märgid praegu taustast raskesti eristatavad. Ujuvkai nr 2 pikendamiseks tahetakse 24 770 eurot. See pikendus on mõeldud ajaloolise puulaeva Hoppet sildumiseks. Puulaeva Hoppet kapten on valmis aluse alaliselt Kuressaare sadamasse kolima ning pakkuma nii kohalikele elanikele kui ka Saaremaa külalistele meeldejäävaid merereise Suures Katlas. See on aga võimalik vaid siis, kui laeva jaoks on sadamas ohutu randumiskoht.

Aluste hoiustamise parkla ja abihoone ümbruse teede mustkatte alla viimiseks läheb vaja 26 031 eurot.

18 558 eurot küsitakse sadama abihoone renoveerimiseks, sest purjetajate kuuri laudis on amortiseerunud ja värvkatte uuendamisest ei piisa, et hoone oleks jätkuvalt kasutuskõlblik. Lisaks sellele on vaja merepoolsesse otsa ehitada 3–4-meetrine pikendus soojustatud ruumina, mida vajavad peamiselt jääpurjetajad.

Priit Kuusk lisas, et kaugemale vaadates peab lähemate aastate jooksul hakkama tegelema Kuressaare sadama faarvaatri väljaehitamisega projektijärgsete mõõtmete järgi, sest praeguseks on sadamas olnud mitu intsidenti, kus suurema süvisega jahid on madala veega faarvaatri põhja riivanud.

“Ette on tulnud ka olukordi, kus tugevam külgtuul on jahi faarvaatrist välja surunud ja jaht on kinni sõitnud,” tõdes Priit Kuusk.

“Seda ei oleks laiema faarvaatri korral juhtunud. Kuna see töö nõuab väga suurt investeeringut ja küllalt pikka ettevalmistust, siis on vaja sellega viivitamatult tegelema hakata.”