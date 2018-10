Saaremaa vajab ühtset turundamist

Visit Saaremaa eestvedamisel esmaspäeval kokkukutsutud ümarlaual leiti, et vajalik on ühise turundusstrateegia loomine. Laua taga istusid lisaks Visit Saaremaa esindajatele ka Saarte koostöökogu, Saaremaa valla arendus- ja kommunikatsiooniosakond, Saarte arenduskeskus. “Leiti, et ühise turundusstrateegia loomine ja sihtkoha turunduse eesmärkide sõnastamine on oluline,” ütles Visit Saaremaa juht Margit Kõrvits. Tema sõnul aitavad maakonnaülesed sõnastatud väärtused ja lood sihtkohta arendada ja tutvustada.

“Järgmise sammuna alustame turundusstrateegia koostamiseks vajaliku info kaardistamisega,” selgitas Kõrvits.