Tantsurühmadel rõivaste autentsusega muresid pole

Tänavu taas kerkinud küsimus laulu- ja tantsupeo esinejate rahvarõivaste autentsusest saarlastele-muhulastele muret ei tohiks valmistada, kuna kõigil on nõuetekohased riided olemas.



Laulu- ja tantsupeo Saare maakonna kuraator Krista Lember nentis, et rahvariide teema on peoga seoses kogu aeg üleval olnud. Piirkondlike ülevaatuste ajal käivad kohal ka rahvarõivaste spetsialistid, kes rühmad alati kriitilise pilguga üle vaatavad.

“Meie maakonnas on seis päris hea, kõigil rühmadel on korralikud rahvarõivad. Meie rühmajuhid on olnud tublid ja seisnud selle eest, et tantsijad on peol väljas ikka ilusates rõivastes,” tõdes Lember.

Autentsuse nõue tähendab kuraatori sõnul seda, et peol ei tohi kanda stiliseeritud rahvarõivaid. Stiliseeritud rõivas on iseenesest tunduvalt odavam ja selles on ka mugavam tantsida. Kui võtta paks villane seelik või sama mustriga puuvillane või linane riie, siis on vahe tuntav.

Rõivaste autentsuse hindamisel on aluseks muuseumides ja arhiivides säilinud etnograafiline materjal. “Meie inimesed on siin olnud väga tublid, asja uurinud ja välja toonud ka “uusi” triipe, mida vahepeal rõivaste juures ei kasutatud. Nõukogude ajal olid erinevate kihelkondade värvid kindlalt paigas, kuigi tegelikult olid ajalooliselt rõivad palju mitmekesisemad ja varieeruvad. Nüüd on need variatsioonid taas välja toodud,” rääkis Lember.

Natuke on seoses riietega muret küll seetõttu, et rahvatants on noorte seas praegu väga populaarne, rühmad on suured ja uusi rõivakomplekte on juurde tarvis. Aga see on Krista Lembri sõnul pigem rõõmus mure, kuigi raha ja õmblejate leidmine pole lihtne. “Tegijaid pole palju ja neil on käed tööd täis,” tõdes ta.

Saaremaa esindusele pilkupüüdev kujundus

Vallavalitsus kuulutab välja tuleva aasta XXVII laulu- ja XX tantsupeo “Minu arm” Saaremaa esinduse rongkäigu kujunduskontseptsiooni konkursi. Konkursi eesmärk on luua Saaremaa esinduse rongkäigu isikupärane ja pilkupüüdev kujunduskontseptsioon. Saaremaa kihelkonnad peavad olema rongkäigus eristatavad. Sestap tuleks ideekavandi koostamisel lähtuda Saaremaa kihelkondade identiteedist, saarelisest elukeskkonnast ja saarlaslikust huumorist.

Kontseptsiooni kujunduselemendid peavad olema kergest materjalist, mugavad rongkäigus kandmiseks ja ilmastikukindlad ning vajadusel kokkumonteeritavad (transpordiks bussi või autoga). Konkursitöid oodatakse hiljemalt 10. detsembriks.