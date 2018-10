Aasta põllumees on mahepiimatootja Janek Mägi

Saare maakonna üheteistkümnendaks aasta põllumeheks kuulutati eile Randkülas tegutsev Simmo-Paavli talu peremees – mahepiimatootja Janek Mägi.



Janek Mägi on üks tõsine ja tasane põllumees. Nõnda iseloomustavad teda teised põllumehed ja sama ütleb ta ka ise – talle on ikka meeldinud suurema kära ja tähelepanuta tegutseda.

Juba teismelisena maaõhku nuusutanud ja tänu vanaisale ka traktorirooli istunud Janekile on maal alati meeldinud. Ehkki koolis sai käidud linnas, tõmbas teda maale. Nõnda siis läkski nii, et kui vanaisa ameti maha pani, sai Janek Mägist noor põllumees, kes sest saati ihu ja hingega oma asja ajanud.

Miks just tema aga tänavuseks aasta põllumeheks nimetati, ta arvata ei oska. “Ma ei tea, kes mulle selle tiitli sokutas,” muheles Janek Mägi. “Ise ka mõtlen, et millega ma selle ära teenisin, aga eks seda peavad teised põllumehed ja otsustajad ütlema.” Samas nentis ta, et just seetõttu julges ta tunnustuse ka vastu võtta, et selle määrasid talle teised põllumehed.

Aasta põllumehe valisid, nagu traditsiooniks kujunenud, Saarte Hääl ja Kadi raadio koostöös seniste aasta põllumeestega ehk aasta põllumeeste klubiga. “Ma ei oska ettegi kujutada, kui palju on Janek koos perega pidanud panustama aega ja tooma ohvreid, et kõike seda üles ehitada. See pole kindlasti kerge olnud,” sõnas Saarte Hääle peatoimetaja ja Kadi raadio tegevdirektor Gunnar Siiner Simmo-Paavli talu laudas tunnustust üle andes. “Kui mul oleks müts, võtaksin mütsi maha sinu ja su pere ees!”

Üks varasematest aasta põllumeestest, Saaremaa põllumeeste liidu ja Kõljala POÜ juht Tõnu Post kirjeldas tänavust tiitlisaajat kui vaikset, järjekindlat ja tublisti oma asja ajavat põllumajandusettevõtjat. “Igal juhul tubli tegija ja tiitlit väärt,” kinnitas Post. “Mees pole mingi juhuslik tulnuk sel alal, vaid kindlasti pika aja jooksul tõestanud, et on hingelt põllumees.”

Teise väärika tiitlikandja, Rautsi talu peremehe Aarne Põri kinnitusel on Janek Mägi igati tunnustust väärt. Ta märkis, et Janek on Kavandi masinaühistu liige 1993. aastast. “Kui nii palju tema vanusest tagasi arvata, siis minu meelest oli ta päris noor poiss, kui ta meie liikmeks tuli ja tänaseni seal on,” kõneles Põri, keda Janek Mägi omakorda üheks väga heaks koostööpartneriks peab.

Põri nentis, et kui Janek põllumehena alustas, klassifitseerus ta kohe nn nooreks põllumajandustootjaks. “Aga ta on oma ala üks visamaid tegijaid, kes vaatamata tõusudele ja mõõnadele põllumajanduses ei ole püssi põõsasse visanud,” tähendas ta.

Põri tunnustas kogu Mägi perekonda – on ju tootmisega seotud ka Janeki elukaaslane Kai ning kolm poega Madis, Martin ja Margus on vähemalt temale teadaolevalt kõik traktorirooli sattunud.

Nagu mainitud, on auväärse tiitli kandjaid Saare maakonnas ühes Janek Mägiga kokku üksteist. Enne teda on tiitli pälvinud Rauni põllumajandusühistu juht Aive Kesküla (2017), Rautsi talu peremees, teravilja- ja köögiviljakasvatajana tuntud Aarne Põri (2016), Nurga seemnekasvatustalu peremees Arli Saun (2015) ja Kadastiku Õunaaia peremees Riho Kadastik (2014).

2012. aastal sai aasta põllumeheks Valjala söödatehase sigalate juhataja Margus Õunpuu, 2011. aasta põllumees oli Kõljala POÜ juhatuse esimees Tõnu Post. Lea ja Andrus Sepp tunnistati tiitli vääriliseks 2010, enne neid kandis sama tiitlit Kaido Kirst (2009), kellele eelnes Ülar Tänak (2008), ja esimene aasta põllumees oli Indrek Haamer (2007).

Loe aasta põllumehest ka laupäevasest Saarte Häälest.