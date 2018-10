Eeva Mägi Sõrve dokfilm valmib novembris

Dokumentalist Eeva Mägi uus film “Süda Sõrve sääres”, kus ta Mäebe küla viimase elaniku Viljar Aadussoo ning oma vanaema ja vanaisa juttude kaudu pajatab loo elust maal, saab ekraaniküpseks novembris.



Film valmib sarja “Eesti lood” raames nagu Mägi eelminegi Saaremaal ülesvõetud teos “Lembri Uudu” ja räägib samuti hääbuvast külakultuurist.

28-minutilise lühifilmi tegevus toimub Sõrve sääres, Mäebe ja Kaavi küla mahajäetud talukohtades. Neid kohti külastab küla üks viimaseid elanikke Villi ja meenutab seal oma sõpradega veedetud aegu.

“Sõrve filmiga oleme lõpusirgel, teeme montaažis, värvides ja helis viimaseid töötlusi. Film peaks novembris valmis saama, millal ETV-s eetrisse läheb ja millal esilinastus on, seda ei oska veel öelda,” ütles Mägi Saarte Häälele.

Autor tõdes, et Sõrve-filmiga juhtus see, mis teinekord juhtub, ehk siis film muutus tegemise käigus. “Eriti dokumentaalfilmide puhul on see aga tavapärane ja eks tulebki muutusteks avatud olla ja juhuseid ära kasutada,” lausus Mägi, kelle sõnul sai film lõpuks palju fantaasiarikkam, kui alguses plaanitud oli.

“Elu ise mängis fantaasia kätte ja nii segunevadki Sõrve filmis päris elu ja müstika, nagu elus ikka. Sõrve mees Viljar Aadussoo teeb filmis väga tugeva näitlejarolli ning tuleb kogu selle reaalsuse ja müstikaga nii hästi toime, et silm ka ei pilgu,” rääkis ta.

Samal ajal, kui uus teos on lõpusirgel, nopib Mägi mullu valminud dokfilm “Lembri Uudu” auhindu erinevatelt festivalidelt.

Äsja pälvis teos Tirana festivalil Hõbesilma eriauhinna “aega, ajalugu ja õhustikku tõlgendava kinokeele leidmise eest, mis hõljub kummituslikult üle filmi ja loob peaaegu füüsilise kino kogemuse”.

Mägi möönis, et “Lembri Uudu” ongi peamiselt jõudnud festivalipublikuni. Väljaspool festivale on filmi näidatud Eestis ETV-s ja Soomes YLE TV-s.