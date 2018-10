JUHTKIRI: Hingelt põllumees

Olgu elu kui linnastunud ja nutistunud tahes, süüa vajavad kõik inimesed. Põllumeeste ja nende toodetud toiduaineteta ei saa keegi meist läbi. Et puu- või köögivili, teravilja-, piima- ja lihatooted meie söögilauale jõuavad, on suuremalt jaolt just põllumeeste teene.



Inimene, kes leivapätsi või piimapaki poes ostukorvi asetab, ei pruugi aimatagi, kui suur on olnud piimatootja või viljakasvataja tehtud töö ja nähtud vaev, et meie neid nii enesestmõistetavana tunduvaid tooteid kauplusest osta saaksime.

Põllumehe töö pole kergete killast, selle ameti valinu peab olema tubli, visa ja kannatlik. Tulemus – hea saak – ei pruugi sõltuda üksnes tegija tublidusest ja ettevõtlikkusest, vaid ka teistest faktoritest, näiteks ilmataadi heatahtlikkusest.

Simmo-Paavli talu peremees ja mahepiimatootja Janek Mägi Randkülast on oma ametivendade silmis tubli ja järjekindel põllumees, kes teeb oma tööd hingega. Aasta põllumehe tiitlit igati väärt.