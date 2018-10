MÄNGI KAASA!

Õigeid vastuseid kuuled laupäeval, kell 11 Kadi raadio mälumängu saates ”Saare Guugel”!



• Sõjaväelasest poeet Carl Theodor Körner ei kuulu just tuntumate 19. sajandi saksa poeetide hulka, samas ei saa me ka väita, et ta kodumaal suisa tundmatu oleks – näiteks on talle sünnilinnas Dresdenis koguni uhke monument püsti pandud. Härra Körneri ja Saaremaa vahel on aga olemas seos, meie küsime, milline?

• 9. novembri Kuressaare Teataja aastast 1918 hoiatab saarerahvast, et nad mitte kelmuse ohvriks ei langeks. Nimelt olla liikvel võltskaupa, mida lihtsameelsetele pähe määritakse ja kes alles hiljem aru saavad et nad tüssata on saanud. Meie küsime, mida võltsi müüdi saarlastele 30 kopika eest?



• 1955. aastal toimus Tallinnas ratsionaliseerimisnäitus, kus saarlaste leiutamiskirge esindasid meistrimehed Pöidel Artur Steinbergi ja Vladimir Peegli juhtimisel. Nimelt olid mehed valmis ehitanud siinmail ennenägematu riistapuu, mida nad ise uhkelt kombainiks nimetasid. Meie küsime, mida see kombain tegi?



