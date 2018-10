Saarlased vaktsineerivad gripi vastu usinalt

Kolme nädalaga on Saare Selveri Südameapteegis lasknud end gripi vastu vaktsineerida üle kolme- ja poolesaja inimese.



Eilse lõuna seisuga oli end kaitsepookimas käinud 357 inimest.

“See on ikka päris suur arv – oodatust rohkem,” ütles Saare Selveri Südameapteegi juhataja Merle Meola.

Tema andmeil on suurem osa vaktsineerituist tööealised inimesed, ent kaitsepookimisele tulevad ka eakad inimesed ja lapsevanemad toovad vaktsineerimisele oma lapsi.

“Päris sageli on oma otsust põhjendatud sellega, et oldi eelmisel gripihooajal raskesti haiged ja tahetakse nüüd seda vältida,” rääkis Meola.

Ta lisas, et õnneks on paljud vanemad inimesed võtnud kuulda meedias sageli korrutatud üleskutset lasta end gripi vastu vaktsineerida – võib ju haigus eakatel kulgeda väga raskelt.

Vaktsiin Influvac kaitseb kolme, Vaxigrip aga nelja viirustüve vastu.

Meola sõnul tagab vaktsiin gripi vastu kaitse umbes kahe nädala möödumisel süstimisest. “Vaktsineerimine kindlustab, et inimene ei jää grippi, ent nii-öelda külmetushaiguste ehk ülemiste hingamisteede viirushaiguste vastu see ei kaitse,” märkis proviisor.

Apteegis saab lasta end gripi vastu vaktsineerida 10. novembrini. Täna jõuab Saare Selveri Südameapteeki uus partii gripivaktsiini, kokku 200 doosi.

Pilootprojekt, mille eesmärk on ennetada ja vähendada gripiviirusesse haigestumist, algas 10. oktoobril ja kestab 10. novembrini. Saare maakonnas osaleb projektis üksnes Saare Selveris asuv Südameapteek, kuna üks tingimus oli see, et apteegis peab olema nõustamiskabinet.

Tervishoiutöötajad – Kuressaare haigla õed – vaktsineerivad soovijaid teisipäevast reedeni kell 16–19 ja laupäeviti kell 12–15. Teenus maksab 15 eurot, eelregistreerimist ega vaktsiiniretsepti tarvis ei ole.