Spordiliit annab välja oma kalendri

Kui traditsioonilist kultuuri- ja spordikalendrit 2019. aastal paberil ei ilmu, on maakonna spordiliit võtnud nõuks oma kalendri siiski välja anda.



Saaremaa spordiliidu juhatuse esimees bütles, et kuigi spordiliidu kodulehel peetakse elektroonilist kalendrit kogu aeg, otsustas juhatus selle siiski ka paberil välja anda. Kuna tegu on spordiliidu väljaandega, on järgmise aasta kalendris ainult spordiüritused ja -pildid.

Kuna sellise kalendri väljaandmine on suhteliselt kallis, siis on tiraažiks arvestatud 200 eksemplari, mida jagatakse kõigile liikmesklubidele ja kui jääb üle, siis ka teistele spordiorganisatsioonidele. Kalendri väljaandmise kulud katab spordiliit oma vahenditest. Maksumust ei osanud Kalev Kütt veel öelda, aga kui igal aastal on kultuuri- ja spordikalendrit toetatud 400–500 euroga, siis tahetakse jääda sama suurusjärgu juurde.

Küti sõnul sõltub kalendri ülevaatlikkus spordiklubidest, kes oma võistlused ja toimetamised selle jaoks esitavad. “Kui elektrooniliselt on võistlused konkreetse kuupäeva ja kellaajaga, siis kalendris on vähemalt kuu täpsusega. Kuna on ainult sport, siis saame ka mõned üritused ärajääva kultuuriosa arvelt rohkem panna,” lausus ta.

Spordikalendri koostamine juba käib ning seal tuuakse eraldi välja võistluskalender ja tähtpäevad. Spordiklubidelt oodatakse infot nii suuremate ürituste (vabariikliku ja maakondliku tähtsusega) kui ka väiksemate, piirkondliku tähtsusega ürituste kohta. Kui täpset kuupäeva veel ei tea, siis saab ürituste infot jagada kuu täpsusega. Tähtpäevade kalendrisse palutakse märkida vähemalt maakondliku tähtsusega isikute juubelisünnipäevad: 50, 60, 65, 70, 75, 80 jne.

Kuna seekord valmib ainult maakonna spordikalender, siis on väga oodatud toredad spordifotod erinevatelt üritustelt. Infot oodatakse e-postiaadressile info@saaresport.ee. Kalendrit saab täita hiljemalt 12. novembrini.