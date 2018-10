Uuel tänaval on kiiruse ületamine saanud normiks

Kuigi Kuressaare Uuel tänaval on suures osas kehtestatud kiirusepiirang 30 km/h, ei arvesta sellega paljud autojuhid ja kipuvad kehtestatud reegleid rikkuma.



“Autojuhid kihutavad ju nagu segased,” kurtis Uue tänava elanik Maire Kivi. “Nüüd on asi jõudnud juba nii kaugele, et kui 30-ga sõidad, kihutatakse sinust mööda ja keegi ei pea piirangust kinni. Sellel lõigul Thule kojast Kitzbergi tänavani on tohutult hea kimada.”

Kivi hinnangul valdav osa juhtidest ei sõida seal 30-ga, temast on mitu korda mööda sõidetud ja nii peab ta leppima asjaoluga, et oma õuest välja sõites peab ta olema väga ettevaatlik. Talle on jäänud tunne, et inimesed ei vaata liikluses üles ega vaata alla, sest piirangumärgid on ju postidel ja joonistatud asfaldile.

“Mul on kahju rahast, mis on 30-märkide mahajoonistamisele kulunud,” rääkis Maire Kivi. “Kui inimene seda kiirusepiirangut ei märka, siis ei tea, äkki peaks ta minema arsti juurde kontrolli, sest kui sa ei näe märki posti otsas ega asfaldil, siis sul peab midagi viga olema. Asja üle saaks kontrolli ilmselt ainult siis, kui tänava ühes otsas on politsei.”

Maire Kivi on pöördunud oma murega valla poole, rääkinud sellest endise politseiniku ja tuttava abipolitseinikuga, aga tulemit ei ole.

“Mina küsin seda, kas liikluseeskirjad on kõikidele täitmiseks või nendest mööda hiilimiseks. Minu meelest ei ole kellelgi õigust öelda, et ma ei pannud tähele ja mis te virisete,” lausus ta.