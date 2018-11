Saaremaa vallavolikogu ja riigikogu liikme Enn Eesmaa sõnul on Keskerakond arvamusel, et riigieelarvest peaks saarlastele, muhulastele ja hiidlastele olema tagatud mitte ainult tasuta ülevedu reisijapileti näol, vaid kompenseerida tuleb ka sõiduki ülevedu.



Seda mitte ainult mandri ja suursaarte vahelistel liinidel, aga ka Saaremaa–Hiiumaa liinil. “Arvutused praegu juba käivad ja võimalus, et kõik saarlased saavad tasuta praamisõidu, on üsna suur,” kinnitas Eesmaa kohtumistel Orissaares ja Muhus.

Eesmaa lisas, et inimesi ei tohiks karistada selle eest, et nad on saarel sündinud. “Kui meie riigieelarve on üle 11 miljardi euro, siis sinna üht-teist mahub. Küsimus on vaid prioriteetides,” tõdes riigikogu asespiiker.