Esmakordne: väärikate ülikooli lektor hilines

Väärikate ülikooli kaheksa-aastase ajaloo jooksul juhtus eile esmakordselt see, et lektor Ilmar Raag jäi loengusse nelikümmend minutit hiljaks.



Põhjus, nagu Saaremaale sõites ikka juhtub, parvlaevast mahajäämine. Kursuslased selle peale siiski ei pahandanud, seda enam, et ettenägematu ajatühiku täitis ilusasti Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro. Kõneles koolist, kooli lähenevast juubelist ja natuke ka iseendast.

Tänavu suvest Tartu ülikooli vabade kunstide professori ametisse astunud Raag rääkis väärikatele Aafrika probleemidest Mali näitel. Sealjuures sai ta tugineda isiklikule kogemusele, kuna osales tõlgina 2016–2017 Malis ÜRO rahuvalvemissioonil.