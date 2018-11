TÖÖ: Kohukeste liinile vajatakse nobedaid tootmistöölisi

Vaja läheb hästi nobedate näppudega naisi, kuna ühe tunni jooksul peavad nad karpi panema mitte sadu, vaid tuhandeid kohukesi.



Saaremaa Delifood OÜ tooted on tuntust kogunud mitte üksnes Eestis, vaid ka välisriikides. Siinsetes tootmisruumides on Eestimaa moodsaima tehnoloogiaga tootmisliinid. Enam kui 40 töötajaga ettevõtte nimistus on seitse tootmissegmenti.

Igal aastal suurendatakse tasapisi tootmismahtu ja rikastatakse sortimenti. Oktoobri viimasel nädalavahetusel toimunud toidumessil Tallinn FoodFest 2018 äratasid messikülastajates suurt huvi Saaremaa Delifoodi kohukesed, sealhulgas tänavu turule tulnud Premium-klassi kohuke KellyBar (nime saanud andeka vigursuusataja Kelly Sild­aru järgi) ja jogurtikreemid, toorjuustud ning teised firma populaarsed tooted,.

Ettevõtte tootmisjuhi Marko Mägi sõnul on kogu kollektiiv teinud tõhusat tööd selle nimel, et Delifoodi tervislikud tooted pälviksid tarbijate heakskiidu.

Vaja kahte tootmistöölist



“Kohukeste liinil töötavad tootmistöölistena naised. Meil ei ole midagi meeste vastu, aga nii on välja kujunenud. Hetkel pakumegi tööd kahele uuele inimesele,” räägib Mägi.

Täpsustuseks mainib tootmisjuht, et kohukeste liinile vajatakse hästi nobedate näppudega naisi, kuna ühe tunni jooksul peavad nad karpi panema mitte sadu, vaid tuhandeid kohukesi.

“Täpsus ja korrektsus, kiired käed ja füüsiline võimekus on need tunnusjooned, mis liinitöölist peaksid iseloomustama. Väljaõpe toimub meil kohapeal. Praktika on näidanud, et inimene õpib pakkimise ära päevaga. Tööpäeva lõpus tuleb aga kohukeseliin ka puhtaks pesta ja siin on õppimist natuke rohkem,” toonitab Mägi.

Ühe nõutava omadusena märgitud füüsiline võimekus ei tähenda, et töötaja peaks suuri raskusi tõstma ehk teisisõnu jõudu kasutama, vaid seda, et töötaja suudaks püsti seistes ja seejuures kätega tuhandeid liigutusi tehes tööpäeva vastu pidada.

Lisaks kohukeste karpi panekule tuleb karbid alusele virnastada. Sellega kaasneb kummardamine. “Inimesed, kellel on seljaga probleeme, peavad endale aru andma, kas rutiinsed liigutused neile sobivad või mitte,” räägib Mägi.

Samas tunneb üle viie aasta tootmisjuhi ametis olnud Marko Mägi väga suurt heameelt nende töötajate üle, kes ettevõtte loomisest saati siiani kohukeste liinil töötanud.

Tootmistöölise kuupalk on 600 eurot. Töö on vahetustega, esmaspäevast reedeni, kusjuures tööpäeva pikkus on 11 tundi, mis tähendab, et tööline saab nädalas lisaks vabale nädalavahetusele veel ühe vaba päeva. Viieliikmelisest brigaadist on vahetuses korraga tööl neli inimest.

Tingimused nüüdisaegsed



Karbid on kindla suurusega. Standardkarbis on 20 kohukest, Kelly kohukesi on karbis aga 18, modifikatsiooniga kohvrites on vaid kaheksa kohukest. Töötajail endil tuleb ka karbid valmis teha. Tavaliselt vormitakse need järgmiseks tööpäevaks kokku õhtuti või tootmise vaheaegadel.

Töötingimused on igati nüüdisaegsed. Temperatuur tootmisruumides on keskmiselt 20 kraadi.

Väljaspool Kuressaaret elavatele töötajatele makstakse ka transpordikompensatsiooni. “Kui inimene saab tööle ja tagasi koju aga ühistranspordivahendiga, siis kompensatsiooni ei maksta,” märgib tootmisjuht.

Kokkuvõttes võib öelda, et kohukeste liini tootmistöölise tööülesanneteks on kohukeste karpi panek, kohukeseliini pesu, pakkimiskarpide valmistamine, tootmisraportite täitmine ja tootmissaali koristamine.

“Niipea kui võimalik,” kutsub tootmisjuht Marko Mägi huvilisi endast teada andma.