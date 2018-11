Nasva kohviku rentnikuks neli soovijat

Kuna Nasva klubi kohviku Kodurand renditähtaeg lõpeb 2019. aasta 24. jaanuaril, kuulutas SA Lääne-Saare Kultuur nõukogu välja konkursi rentniku leidmiseks. Tähtajaks laekus neli pakkumist.

Lääne-Saare Kultuuri tegevjuht Pille Mägi ütles, et praegusel rentnikul oli tähtajaline leping ja uus nõukogu otsustas korraldada uue enampakkumise samadel tingimustel, nagu teiste vallavara valitsemiste puhul.

Mägi ei osanud veel öelda, millal uus rentnik välja valitakse. Lahtine on veel ka kohviku nime küsimus. “Nime on võimalik muuta, aga me pole sellele üldse mõelnud ja võtame päeva korraga,” lausus ta.