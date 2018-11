Tasuta, aga mitte kõikjal ega kõigile

Neile, kel autot ei ole, ent liikuda tarvis, on tasuta bussisõit tänuväärt võimalus. Muidugi siis, kui liinigraafik sobib ja bussipeatusesse lühike maa. Astu aga bussiuksest sisse, sea end istuma ja sõida, ilma et selle eest midagi maksma peaksid.

Kahjuks on aga neid, kel tasuta sõitmise võimalust pole ning kes seetõttu tunnevad end teistega ebavõrdselt kohelduna. Teeb ikka meele mõruks küll, kui teised saavad tasuta sõita, sinul on aga ainus võimalus liikuma pääsemiseks sõita kommertsliinide bussidega või siis üldse mitte sõita. Pahaste reisijate murele võib leevendust tuua vallavalitsuse plaan luua tasuta bussiühendus ka Tagavere, Saikla ja Orissaare vahel.

See, mismoodi tasuta ühistransport Eestis korraldatud on, tundub pehmelt öeldes kummaline. Toimiks see siis kõikjal ja sarnastel alustel, aga ei. Kui näiteks saartele saabunud pealinlased saavad siinsetel teedel tasuta bussireisi nautida, miks peavad saarlased-muhulased Tallinna ühissõidukitega liiklemiseks kukrut kergendama?