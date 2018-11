Thule koja ehitus jätkub

Kuressaare kesklinnas kerkiva kogupere elamuskeskuse Thule koda vahepeal soikunud ehitus saab lähiajal taas hoo sisse. EAS-i poolt 2,3 miljoni euroga rahastatud keskuse omanikfirma Hõbekeskus juht Andres Tinno ütles, et erinevate asjaolude tõttu on algselt juba mitu kuud tagasi valmima pidanud keskuse ava­mine tõesti hilinenud ning uus tähtaeg on 2019 kevad-suvi.

Aastase viivituse peamine põhjus on tema sõnul finantseerimise teine etapp, kus arvestati n-ö kodupankade toetusega, kuid seda ei juhtunud. “Rootsi suurpangad meid ikka väga ei armasta ja Tallinnast väljaspool eriti finantseeringut pakkuda ei soovi,” nentis Tinno, lisades, et ühe teise pangaga on kokkulepe tänaseks olemas ja tööd jätkuvad.

“Projektis olulisi muudatusi pole,” kinnitas Tinno, kummutades kuulujutu, et hoonesse kino rajamine on kahtluse all.