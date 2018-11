Veeteede amet otsib Eesti lemmiktuletorni

Veeteede amet kuulutas välja Eesti lemmiktuletorni otsingud ja rahvahääletuse tulemusel selguv lemmiktuletorn kuulutatakse välja ameti 100. aastapäeval, 13. novembril.



Hääletada saab ka Saare maakonnas asuvate tuletornide poolt. Nimekirjas on kõigi teiste Eesti tuletornide kõrval ka Ruhnu, Harilaiu, Kübassaare, Abruka, Kaavi, Sõrve, Anseküla, Vilsandi ja Viirelaiu tuletorn.

Veeteede ameti peadirektori Rene Arikase sõnul alustas amet Eesti lemmiktuletorni otsinguid, sest tuletornid on aegumatud ohutu veeliikluse ja kultuuripärandi sümbolid, mis on inimesi paelunud aastasadu. Eestis on kokku 41 töötavat tuletorni.