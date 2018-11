Järgmised ooperipäevad toimuvad plaanitud mahus

Viimastel aastatel erinevatel põhjustel 300 000 eurot miinust kogunud SA Eesti Kontsert viib eeloleval suvel toimuvad Saaremaa ooperipäevad läbi siiski kavandatud kujul.



Eesti Kontserdi auditikomitee teatel on asutus 300 000 euroga miinuses ja ühe osa sellest on toonud Saaremaa ooperipäevade korraldamisega seotud kulud. Eesti Kontserdi juhatuse liige Jüri Leiten ütles rahvusringhäälingule, et peab põhjalikult analüüsima, kas 1200 kontserti, nagu nad teevad, on ikka põhjendatud, mismoodi majad töötavad jne. Miinust on sihtasutuse juhi sõnul kõige enam tekitanud nende põhitegevus. Ta selgitas, et Eesti Kontserdi tegevus jaotub kahte ossa: majade haldamine, mis on suhteliselt stabiilne, ja kontsertide korraldamine.

“Eesti Kontserdi omatulu nõue on üle 40, 45 protsendi juures, see on küllaltki suur kohustus rentida, müüa,” rääkis Leiten. “Eelmine suvi oli tegelikult hästi ränk. Ka Saaremaa ooperipäevadel käis kaks ooperiteatrit, kokku 440 esindajat. Suurte mahtude juures on riskid suuremad.”

Eesti Päevalehele ütles Leiten, et Saaremaa ooperipäevad tulevad järgmisel suvel sootuks tagasihoidlikuma lahendusega. Saaremaa ooperipäevade meediajuht Lauri Aav (fotol) selgitas Saarte Häälele, et järgmise aasta festivali tagasihoidlikum formaat oli tegelikult juba ammu kavandatud. See tähendab, et kõik, mis tulevaks aastaks on välja kuulutatud ja millele on ka juba pileteid müüdud, toimub plaanipäraselt. “Tänavune festival oli pigem eriline,” märkis Aav ja lisas, et nüüd tõmbutakse tagasi n-ö varasemate aastate mõõtudesse.