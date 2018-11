Kodutütred süütasid küünlad südamehaiguste tõttu lahkunutele

Eile süüdati Kuressaare kõlakoja ees 211 küünalt möödunud aastal Saaremaal südame-veresoonkonna haiguste tõttu lahkunud inimeste mälestamiseks. Fotol Kalle Laanet, Tiina Nõmm ja Annabel-Maria Kuusikmaa.

Eelmisel aastal suri Eestis südamehaiguste tõttu pea sama palju inimesi, kui on elanikke Paides. “Südamehaiguste raviks kulub aastas ligi 100 miljonit eurot meie kõigi ühist raha, aga jätkuvalt pole tekkinud arusaamist, et tervis on eelkõige igaühe enda, mitte arsti või saatuse kätes,” märkis haigekassa juht Rain Laane. Haigekassa eestvedamisel süüdati küünlad kõigis maakonnakeskustes, kokku 8005 küünalt üle Eesti.