Kuidas 40 lehmast sai 250 ja poisikesest põllumees

Tänavune aasta põllumees, 16-aastaselt end päris oma traktori roolist leidnud ja seepeale kohe ka täisperemeheks saanud Janek Mägi (46) teab, et tühja juttu üks õige põllumees ei aja ja kurtma ka ei kipu. Muret ta ei tunne, sest mis see mure õigupoolest ongi – kõik, millega ta silmitsi seisab, on töö, mitte mingi niisama mure. Kui Janeki kohta öeldakse – ja ise ütleb ta samuti –, et ega ta palju...