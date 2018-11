Kuressaarde kavandatakse rannavolle sisehalli

OÜ Active Life soovib Kuressaare kaasava eelarve toel ehitada rannavolle siseväljaku koos laste mängumaaga.

Ettepaneku esitanud Arti Allmägi (fotol) ütles, et Saaremaa on end tõestanud kõva võrkpallisaarena ja inimeste huvi võrkpalli vastu kasvab, kuid treeningkohtade arv ja aeg on piiratud.

Plaanide kohaselt oleks kompleksis soe ja valgustatud saal, mille keskne element on suur liivaplats puidust terrassiga. Liivaplatsil on alaliselt üleval võrkpallivõrk, kuid ürituste ajaks saab võrgu maha võtta ja lauad üles panna. Riiete vahetamiseks on olemas kabiinid. Väiksem kõrvalruum või suurem pind annab võimaluse väljaku juurde ehitada laste mängumaa.

“Esialgu on plaan rajada kompleks olemasolevasse halli ja rendipinnale, mis oleks angaaris või tööstuses kasutatud suuremas saalis. Õige pinna leidmine ongi selle asja juures kõige kriitilisem ja kui see on olemas, siis ülejäänu on juba tehtav,” kinnitas Allmägi.

Arti Allmägi sõnul sõltuvad haldamiskulud sellest, missuguse pinna saab ja missugused küttelahendused lõpuks tulevad. “Konkreetseid summasid ei saa siin öelda, aga kasutajatele oleks tunnitasu orienteeruvalt 40 eurot,” lausus ta.

Rannavollega tegeleva Saaremaa võrkpalli liidu juhatuse liige Asko Esna ütles, et on tore, kui keegi midagi uut teeb ja sportimise võimalused laienevad. “Loodame, et asi läheb käima ja huvilisi jätkub. Aga kindlasti on siin raskem toime tulla kui Tallinnas, sest kas meil on nii palju huvilisi, kes tahaksid kogu aeg mängida,” märkis Esna.

Koos laste mängumaaga kavandatava rannavolle siseväljaku eeldatav maksumus on 29 000 eurot, millest toetuse summa oleks 25 000 eurot. Idee viib ellu OÜ Active Life, kes tasub ka edasised püsikulud. Avamine on planeeritud 2019. aasta suvel-sügisel.