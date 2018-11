Muusikakool soovib uut kontsertklaverit

Kuressaare muusikakool taotleb Saaremaa vallalt 11 800 eurot toetust, et soetada uus kontsertklaver ja viia üks vana pill Orissaare muusikakooli harjutusinstrumendiks.



Kuressaare muusikakooli direktor Tarmo Berens ütles Saarte Häälele, et koolil on praegu kasutada kaks 1970. aastatest pärit Estonia kontsertklaverit, mille mehhanismid on paraku amortiseerunud. Üks neist ei sobi ka välimuse poolest publikule eksponeerimiseks, kuna instrumendilt koorub suurte tükkidena kõrglakki. Koolirahvas kutsub pilli seetõttu hellitavalt musta-valgekirjuks.

“Nad on kõla poolest väsinud ja keelestus vajaks vahetamist,” lausus Berens, kelle sõnul läheks klaverite kapitaalne remont maksma suurusjärgus 10 000 eurot. Seepärast oleks mõistlikum soetada uus pill, mis koolil soodsa hinnaga ka juba silmapiiril.

Kui vald leiab võimaluse uue klaveri soetamist toetada, saab vanad pillid mujale paigutada. Praeguse plaani järgi saadetaks laiguline klaver Orissaare muusikakoolile harjutusinstrumendiks, kuna Kuressaare muusikakooli klassidesse nii suur klaver ei mahu. Teise klaveri saaks aga Berensi sõnul vajadusel viia mõnda rahvamajja.