Pihtla spordikeskuses läheb ehituseks

PRIA-lt saadud 50 000 ja Saaremaa valla panustatud 5000 euro toel jätkub Pihtla spordikeskuse ehituse teine etapp, mille käigus saab väljakute kõrval olevas hoones korda kütte-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemid.



“Jätkame maja ehitust,” ütles MTÜ Saaremaa Korvpall juhatuse liige Riivo Allik, kelle sõnul peaks nüüd saama korda ka nii vajaliku riietusruumi ja tualeti. “Plaanime teha PRIA-le uue taotluse, et ehitada ka üks puhkeruum sisetegevusteks, kus saab mängida näiteks lauatennist. Veel on vaja duširuumi.”

Allik märkis, et on väljakute külastatavusega väga rahul. “Rääkimata sellest, et paljud kasutavad korvpalliväljakuid, on ka teistel väljakutel pidevalt mängijad peal,” rääkis ta. “Kohalikud noored mängivad seal õhtuti kaks-kolm korda nädalas võrkpalli. Saime sinna ka väikesed jalgpalliväravad ning kaks korda nädalas käivad emad-isad koos lastega seal jalgpalli mängimas.”

Ehitushanke võitis Tesman ja selle järgu tööd loodetakse valmis saada aasta lõpuks.